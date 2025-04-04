Тарифный Армагеддон: ЕС готовит ответный пакет мер на решение США увеличить пошлины

В Европе грозят отказаться от продукции Cola-Cola, Tesla и Apple.

Сильнее всего на себе ощутят последствия введенных пошлин азиаты, латиноамериканцы и европейцы. Тем более, что там очень много компаний, ориентированных на рынок США. Тему продолжил обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Тарифный Армагеддон: во всем виновата Америка, Париж охвачен массовыми протестами, разъяренные демонстранты сжигают флаги США и макет электромобиля Tesla.

Все потому что сами теперь — в прогаре. Пошлины по эту сторону океана уже обернулись боестолкновениями с полицией, для разгона толпы применяют слезоточивый газ.

Но и богатые французы тоже плачут. Крупный бизнес собирается у Макрона, а он и сам в панике — грозит остановить французские инвестиции в США. Нашел чем напугать на фоне грядущего в своей экономике кошмара.

«Решение, объявленное вчера вечером, является жестоким и необоснованным. Это решение повлияет на все секторы нашей экономики. Это колоссальное воздействие, которое затронет все секторы европейской экономики и экспорта. В общем, как видите, масштаб беспрецедентный», — заявил он.

Биржевые сводки весь день в красном, как первая кровь этой торговой войны. Американский вице-президент Вэнс еще и усмехается — это вам в наказание.

«Многие разбогатели за счет перемещения американских рабочих мест за границу. Иностранные компании взимают с нас непомерные пошлины и манипулируют валютой. Мы хотим наказать тех, кто это делал, и вознаградить трудолюбивых американцев. Это все часть одной и той же политики», — заявил он.

Но ведь и американские индексы рухнули, хотя Трамп не спешит сегодня ставить диагнозы. Вот его первая реакция на развязанную им тарифную бойню: «Операция завершена. Пациент выжил и идет на поправку. По прогнозам, пациент станет намного сильнее, крупнее, лучше и жизнеустойчивее, чем когда-либо прежде. Сделаем Америку снова великой».

Он выкатил свои пошлины сразу для сотен государств. Самые высокие введены против Вьетнама — 46 процентов, Китай — 34, отдельные торговые барьеры — на европейскую сталь, алюминий и автопром вместе со всеми его запчастями.

«Нашу страну и ее налогоплательщиков обворовывали более 50 лет, но этого больше не произойдет. Этого не будет», — заверил американский лидер.

У Дональда Трампа — «день возрождения», у всех остальных — великая депрессия. Европа самонадеянно еще обещает контрмеры, но рассчитывает все же на срочные переговоры с США.

«Мы уже согласовали первый пакет ответных мер на пошлины в отношении стали. Теперь мы готовимся к очередным ответным мерам, чтобы защитить наши интересы и наш бизнес, если переговоры не увенчаются успехом», — заявила председатель ЕК Урсула фон Дер Ляйен.

В планах ЕС, возможно, даже отказать себе в «кока-коле» и продукции Apple — умело наказывают как всегда только самих себя. По итогам прошлого года именно Штаты оставались крупнейшим поставщиком для ЕС, а вовсе не наоборот.

Другое дело, что ведь и Китай готовит свой ответный план.

«Очевидно, что никто не хочет войны. Но с другой стороны, страны не могут просто подставить другую щеку, а затем просто выбросить свое экономическое и финансовое будущее под американскую машину давления», — заявил экономист Эндрю Люн.

Американский министр финансов, впрочем, предостерегает всех от резких движений.

«Мой совет каждой стране на данный момент — не предпринимайте ответных действий. Примите это, и давайте посмотрим, как все пойдет. Потому что в противном случае произойдет эскалация», — заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Самые зоркие сразу обратили внимание — в таблицах Трампа ни России, ни Белоруссии. Торговли из-за санкций практически нет, еще один позитивный от них эффект.

А все той же Европе готовятся выписать еще один налог — на войну. На саммите натовских министров иностранных дел госсекретарь Рубио потребовал для каждого те самые 5 процентов от ВВП.

«Он против НАТО, которое не обладает возможностями, необходимыми для выполнения обязательств, которые договор налагает на каждую страну-участницу. Никто не ожидает, что вы сможете сделать это за год или два, но путь должен быть реальным. Это горькая правда», — заявил он.

А после начала полномасштабного наступления американских пошлин — тем более. Трамп пытается вернуть позолоченный век Америки 30-годов, а вот журнал The Economist выходит сегодня вот с такой обложкой — президент США режет по живому, выпиливая свою страну с карты земного шара, вгоняя всех остальных в депрессию.

Но и на все последние китайские предупреждения в США говорят — справимся. И это уже вылилось в самую настоящую финансовую мобилизацию с одновременным введением режима экономического ЧП.