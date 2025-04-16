Сейчас он больше обеспокоен переговорами по урегулированию конфликта.

Президент США Дональд Трамп отказался поставлять оружие Киеву — даже за деньги. Об этом пишет издание Bild.

Сейчас Украине срочно нужны новые системы ПВО. Киевский режим решил купить у США зенитный ракетный комплекс Patriot и другую технику — за 50 миллиардов долларов. Причем рассчитаться деньгами, полученными от Евросоюза и замороженных российских активов. Трамп заявил:

«Нельзя вести войну с противником, который в 20 раз больше. И надеяться, что кто-то даст вам ракеты».





