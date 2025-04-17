Владимир Путин встретился с освобожденными из плена в Газе гражданами России

В Кремле у президента состоялась встреча с людьми, которые после долго плена вновь оказались на свободе только благодаря вмешательству российских дипломатов. Речь об Александре Труфанове и его семье. Они были заложниками в секторе Газа, и их фактически спасло наличие гражданства РФ.

«Слава богу, что вы живы-здоровы и здесь, на месте. Все, что с вами произошло — это большая беда. А то, что вам удалось оказаться на свободе, это результат того, что в России стабильные и многолетние отношения с палестинским народом, с его представителями и самыми разными организациями. И, думаю, нужно выразить слова благодарности руководству политическому ХАМАС за то, что они пошли нам навстречу и совершили этот гуманитарный акт — вас освободили. Сколько вы провели?» — уточнил президент России Владимир Путин.

«498 дней», — ответил Александр Труфанов.

«498 дней. Да. Ну вот, еще раз хочу выразить надежду на то, что все люди, которые находятся в том положении, в котором были вы, будут на свободе», — отметил глава государства.