Технологическая война: Китай заподозрил Запад в ликвидации своих ученых

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Китай заподозрил США в ликвидации своих ученых

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dai Rui; 5-tv.ru

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Внезапные смерти специалистов по искусственному интеллекту, связанных с оборонными и медицинскими проектами, вызвали множество вопросов в Поднебесной.

Китай наступает по всем фронтам. В комбинации, где американцам жестко отвечают дипломаты, экономисты развивают новые рынки и переориентируют производства, для полной картины не хватало только теории заговора. И вот сегодня она появилась.

Китайские средства массовой информации сложили в ряд череду смертей молодых ученых, которые занимались развитием искусственного интеллекта. Напрямую об американском следе никто из них не сказал. Но журналисты раскопали, что четверо внезапно скончавшихся специалистов внедряли новые технологии в военную сферу и медицину.

А в этих областях за последние несколько лет Китай стал лидером, что может очень сильно беспокоить США.

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