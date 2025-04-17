Скандал в Хургаде: россияне требуют компенсацию за испорченный отпуск

Отсутствие света, грязь и тараканы стали причиной массовых жалоб.

Сотни российских туристов оказались в центре громкого скандала, который вот уже сутки пытаются сгладить туристические компании, отправившие путешественников в египетскую Хургаду. Сначала посыпались жалобы на отель, пришлось всех переселить в другой. Но он оказался еще хуже, и люди требуют вернуть деньги за испорченный отпуск. Винят и египтян, и туроператоров. Накануне сезона отпусков разобраться в ситуации попыталась корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Триста российских туристов пакуют чемоданы посреди ночи и готовы буквально сбежать из отеля, в котором надеялись провести незабываемый отпуск. Такое и правда не скоро забудешь: в номерах — грязь, в коридорах — тараканы, в столовой — плесень.

«Пошли на ужин. Столы липкие, стулья липкие. То есть все настолько мерзкое и отвратительное. Там, где бар в углу, просто жуткая вонь», — рассказала одна из туристок София.

А ведь ожидали совсем другого. На сайтах туроператоров отель White Valley Palace выглядит почти идеально. Современные корпуса, ухоженная территория. На деле же — антисанитария и множество недочетов. Терпение лопнуло, когда в отеле на весь день внезапно отключили свет и горячую воду. После ужина с фонариками в руках — практически стихийный бунт.

«У меня муж пошел узнавать у туроператора. На что нам сказали, что все нормально, никуда выезжать не нужно. После нескольких минут перепалки он сказал, окей, собирайтесь, через несколько минут ждем вас в холле», — поделилась туристка Ксения.

Туристов расселили по другим отелям. Но и там повезло не всем. Принимающая сторона в отсутствии воды и электричества не видит ничего страшного. Отель White Valley Palace даже зовет гостей вернуться.

Постоянные жалобы туристов здесь, судя по всему, тоже считают «нормальным». В соцсетях полно негативных отзывов.

«Вонь в районе выдачи напитков. Там я всегда задерживаю дыхание. По-другому невозможно»;

«Нам еще ночь тут жить, жееееесть просто», — пишут пользователи Интернета.

Сейчас главный вопрос отдыхающих к туроператорам: почему их вообще отправили в отель, где качество услуг не выдерживает критики. Не знали? Вряд ли.

В этом офисе турагенты честно предупредили — ехать в White Valley Palace не стоит. А вот у другого оператора, где о проблеме тоже знают, все равно предлагают оформить тур.

Официальные комментарии туроператоров тоже полны оптимизма.

«По данным принимающей компании, инцидент, произошедший вчера в отеле, устранен. На данный момент служба по контролю качества проводит тщательную проверку, чтобы убедиться в том, что все системы и сервисы отеля работают в штатном режиме», — указано в ответе туроператора Anex.

По разным оценкам, из-за плохого сервиса в гостиницах ежегодно приходится переселять от 10 до 25% отдыхающих. И этому есть объяснение.

«Потому что туроператоры не проверяют, куда заселяют своих туристов. Проблема. Увидели на сайте картинку, значит, все замечательно, будем туда заселять», — объяснил юрист Эдуард Шалоносов.

Рассчитывать на денежную компенсацию за испорченный отдых, как правило, бесполезно. Очевидно, и в этот раз максимум, что предложат туристам — переезд в отель получше или, например, бесплатную экскурсию.