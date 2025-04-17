«Добро пожаловать, брат»: Крис Мартин посвятил песню своему фанату из России

Солист группы Coldplay считает вполне осуществимым визит в РФ с концертом.

Солист группы Coldplay Крис Мартин посвятил песню своему фанату из России во время концерта в Сеуле. Трогательный момент запечатлели гости мероприятия.

Во время выступления Мартин обратился к одному из зрителей, чтобы узнать, откуда тот. Парень написал на экране смартфона, что из России. Ответ воодушевил музыканта — он назвал гостя братом и посвятил ему следующую композицию.

Все были в восторге от действий Мартина. Они подбадривали российского гостя возгласами «Россия» и «Наши!». К слову, солист Coldplay рассказал, что считает вполне осуществимым визит в Россию с концертом.

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Gonzales Photo/Lasse Lagon; Instagram*/mooon_riiiver; 5-tv.ru

Не так давно продюсер Евгений Бабичев уверенно заявлял, что европейские исполнители скоро вернутся в Россию. Группа Linkin Park, например, уже сделала это. Подстроиться под новые правила — мелочь по сравнению с преимуществами, которые могут принести выступления на территории РФ.

Иностранные музыканты и объединения даже могут открыть юридические лица в России. Группа Linkin Park уже подала заявку в Роспатент. Им нужен товарный знак для логотипа. Федеральная служба предоставила данные, согласно которым обращение было направлено 1 апреля.

С концертом в России намеревался выступить также американский рэпер Канье Уэст. Однако нацистские высказывания и спорное поведение исполнителя привели к отмене мероприятия. Более того, Канье рискует лишиться права на въезд в РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Linkin Park решили вернуться в Россию.

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