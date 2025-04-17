«Мамонтовая оспа»: мошенники обманывают россиян при помощи выдуманного вируса

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Запугивая жертв, злоумышленники крадут персональные данные.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков; 5-tv.ru

Всемирная организация здравоохранения вдохновила мошенников на новую схему обмана россиян. Как выяснили «Известия», гражданам начали поступать сообщения о вспышке в стране нового вируса «мамонтовой оспы».

Злоумышленники активизировались после того, как ВОЗ провела учения на случай возникновения новой пандемии и для этого смоделировала вспышку вымышленного вируса, который вырвался на свободу после раскопок.

Аферисты отправляют жертвам сообщения и прикрепляют ссылку, по которой якобы можно узнать информацию о болезни, а также записаться на тестирование или вакцинацию.

Если человек перейдет по ней и введет свои данные, то мошенники смогут получить доступ к его аккаунтам, в том числе в банковских приложениях.

Также злоумышленники могут выманивать у жертв деньги под видом пожертвований на лечение больных, разработку вакцин или закупку медицинских принадлежностей в больницы.

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