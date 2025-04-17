Министерство здравоохранения России расширит полномочия среднего медперсонала

Фельдшерам и акушерам расширят полномочия. По приказу Министерства здравоохранения России с 1 сентября они, помимо оказания первой помощи, смогут назначать лекарства или даже принимать роды. Ранее это могли делать только врачи.

Новую опцию получит не весь медицинский персонал, а только те, кто работает в учреждениях с дефицитом докторов, то есть специалистов с высшим образованием. Решение о передаче полномочий будет принимать руководство организации.