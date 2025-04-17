Министерство здравоохранения России расширит полномочия среднего медперсонала
Фельдшеры и акушеры смогут назначать лекарства и даже принимать роды
Фото, видео: 5-tv.ru
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Фельдшерам и акушерам расширят полномочия. По приказу Министерства здравоохранения России с 1 сентября они, помимо оказания первой помощи, смогут назначать лекарства или даже принимать роды. Ранее это могли делать только врачи.
Новую опцию получит не весь медицинский персонал, а только те, кто работает в учреждениях с дефицитом докторов, то есть специалистов с высшим образованием. Решение о передаче полномочий будет принимать руководство организации.
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