Случается не только с подростками: что провоцирует акне во взрослом возрасте

Дело не только в стрессе.

Одна из самых распространенных причин акне у взрослых — гормональные изменения. Об этом изданию Газета.ру сообщил врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Анастасия Соколова.

«Гормоны, такие как тестостерон, могут стимулировать сальные железы, что приводит к увеличению выработки себума — кожного сала. Это создает идеальную среду для размножения бактерий, что, в свою очередь, приводит к воспалениям и образованию акне», — заявила эксперт.

В свою очредь изменения гормонального фона могут происходить по нескольким причинам. Среди них — менструация, беременность или заболевания щитовидной железы.

Стресс, по словам врача, также провоцирует акне во взрослом возрасте. Он повышает уровень кортизола — гормона, который способствует избыточной выработке кожного сала. Это приводит к повышению риска закупорки пор и последующего воспаления.

Третья причина — некачественое питание. Речь идет о продуктах с высоким гликемическим индексом, например, высокоуглеводных сладостях, фастфуде.

«Особое внимание стоит уделить: молочным продуктам — исследования показывают, что они могут повышать уровень инсулина, способствуя образованию высыпаний; жирным и жареным продуктам — чрезмерное потребление насыщенных жиров, трансжиров и канцерогенов также может негативно влиять на здоровье кожи», — отметила косметолог.

Четвертая причина — неправильно подобранный уход за кожей. Нежелательна косметика, которая содержит спирт и кислоты, может сильно забивать поры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вернуть коже свежесть и сияние без стресса и шелушений помогут энзимные пилинги. Об этом изданию Газета.ру рассказал тренер-косметолог Никита Бачище.

По его словам, эти средства работают деликатно, но эффективно, бережно убирая ороговевшие клетки и выравнивая тон кожи. Энзимные пилинги не содержат агрессивных компонентов и не нарушают защитный барьер кожи. Их можно держать на лице до получаса.