«Некомфортное ощущение»: первые симптомы опасной болезни вейперов

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 31 0

Иммунолог Крючков: при регулярном курении вейпов появляется кашель

«Некомфортное ощущение»: первые симптомы опасной болезни вейперов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Электронные сигареты создают иллюзию безопасной альтернативы обычному курению.

При регулярном курении вейпов появляется кашель, а в дальнейшем — ощущение нехватки воздуха. Об этом изданию Lenta.ru рассказал иммунолог Николай Крючков.

«Необязательно одышка сразу, а просто некомфортное ощущение, особенно при физической нагрузке, снижение толерантности к физической нагрузки», — рассказал Крючков.

В дальнейшем, как отмечает специалист, нарушается дыхание. Иммунолог объяснил, что у человека появляется одышка.

«Начинается это с физической нагрузки, потом в покое. Фактически возникает хроническая дыхательная недостаточность. Плюс к этому поражается сердечно-сосудистая система. Поражается нервная система от воздействия никотина. Это не сразу все происходит, со временем», — отметил врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после курения уменьшается чувство голода, что обусловлено воздействием никотина на нейромедиаторные и нейроэндокринные системы в организме. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

Эксперт отметил, что воздействие никотина в первую очередь происходит на гипоталамус в головном мозге, отвечающий за регуляцию базовых потребностей, к которым относится чувство голода и насыщения.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.59
0.29 93.34
-0.34
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:43
Попранное наследие: как украинские власти продали потомкам нацистов память дедов
12:31
Столичных предпринимателей пригласили принять участие в проекте «Лето в Москве»
12:29
Каллас шантажирует Фицо: во Франции возмутились ее русофобскими угрозами
12:15
Президент Финляндии заявил о согласии Киева на прекращение огня
12:05
Умер актер из «Первого отдела» Денис Верягин
11:51
Новым госсекретарем Союзного государства станет Сергей Глазьев

Сейчас читают

Илон Маск предлагал матери своего ребенка миллионы долларов за молчание
«Было нечего есть»: солистка группы «Моя Мишель» рассказала о трудном пути к славе
Страстная пятница 2025: что можно и нельзя делать в этот день
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года