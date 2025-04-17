«Некомфортное ощущение»: первые симптомы опасной болезни вейперов

Иммунолог Крючков: при регулярном курении вейпов появляется кашель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Электронные сигареты создают иллюзию безопасной альтернативы обычному курению.
При регулярном курении вейпов появляется кашель, а в дальнейшем — ощущение нехватки воздуха. Об этом изданию Lenta.ru рассказал иммунолог Николай Крючков.
«Необязательно одышка сразу, а просто некомфортное ощущение, особенно при физической нагрузке, снижение толерантности к физической нагрузки», — рассказал Крючков.
В дальнейшем, как отмечает специалист, нарушается дыхание. Иммунолог объяснил, что у человека появляется одышка.
«Начинается это с физической нагрузки, потом в покое. Фактически возникает хроническая дыхательная недостаточность. Плюс к этому поражается сердечно-сосудистая система. Поражается нервная система от воздействия никотина. Это не сразу все происходит, со временем», — отметил врач.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что после курения уменьшается чувство голода, что обусловлено воздействием никотина на нейромедиаторные и нейроэндокринные системы в организме. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.
Эксперт отметил, что воздействие никотина в первую очередь происходит на гипоталамус в головном мозге, отвечающий за регуляцию базовых потребностей, к которым относится чувство голода и насыщения.
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