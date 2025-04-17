«Некомфортное ощущение»: первые симптомы опасной болезни вейперов

Электронные сигареты создают иллюзию безопасной альтернативы обычному курению.

При регулярном курении вейпов появляется кашель, а в дальнейшем — ощущение нехватки воздуха. Об этом изданию Lenta.ru рассказал иммунолог Николай Крючков.

«Необязательно одышка сразу, а просто некомфортное ощущение, особенно при физической нагрузке, снижение толерантности к физической нагрузки», — рассказал Крючков.

В дальнейшем, как отмечает специалист, нарушается дыхание. Иммунолог объяснил, что у человека появляется одышка.

«Начинается это с физической нагрузки, потом в покое. Фактически возникает хроническая дыхательная недостаточность. Плюс к этому поражается сердечно-сосудистая система. Поражается нервная система от воздействия никотина. Это не сразу все происходит, со временем», — отметил врач.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после курения уменьшается чувство голода, что обусловлено воздействием никотина на нейромедиаторные и нейроэндокринные системы в организме. Об этом рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

Эксперт отметил, что воздействие никотина в первую очередь происходит на гипоталамус в головном мозге, отвечающий за регуляцию базовых потребностей, к которым относится чувство голода и насыщения.