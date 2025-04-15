Никотиновая ловушка: названа причина снижения аппетита после курения

Подобный эффект наблюдается у людей, «заедающих» стресс.

После курения уменьшается чувство голода, что обусловлено воздействием никотина на нейромедиаторные и нейроэндокринные системы в организме. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал врач-психиатр и нарколог Руслан Исаев.

Эксперт отметил, что воздействие никотина в первую очередь происходит на гипоталамус в головном мозге, отвечающий за регуляцию базовых потребностей, к которым относится чувство голода и насыщения.

Специальные рецепторы, по словам Исаева, приходят в действие после никотинового влияния, а затем мозг вырабатывает вещества, подавляющие аппетит.

К тому же специалист указал, что никотин вызывает выработку дофамина — гормона удовольствия и мотивации — нейромедиатора, который связан с системой вознаграждения. Выкуривание сигареты создает короткое ощущение удовлетворения, временно замещающее потребность в пище.

Нарколог подчеркнул, что подобный эффект чаще всего проявляется у людей, которые привыкли «заедать» стресс. Для таких курильщиков сигарета воспринимается в качестве ложной замены еды.

Другой механизм воздействия никотина на организм запускает симпатическую нервную систему. Курение ускоряет ритм сердца, происходит сужение сосудов и частично подавляется работа пищеварительного тракта.

Исаев пояснил, что этот процесс может снизить выработку желудочного сока и замедлить переваривание пищи, что уменьшает нормальный аппетит.

«Курение действительно может временно снижать аппетит — за счет прямого воздействия на мозг и на обмен веществ. Но важно понимать: это вмешательство в естественные механизмы тела», — предупредил врач.

Многие бывшие курильщики набирают лишний вес из-за последующей нормализации аппетита и компенсации удовольствия, которое до этого было от сигарет, едой. При этом психиатр уверен, что обозначенную проблему можно решить с помощью грамотного подхода.

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