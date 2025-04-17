Экзотика с риском для жизни: в каком состоянии россиянка после нападения акулы

Отдых на Мальдивах обернулся кошмаром для россиянки. Во время популярной экскурсии на нее напала акула. Сначала все шло по плану — девушка погрузилась, чтобы полюбоваться подводным миром.

Причем к морским обитателям не подплывала слишком близко. Но под конец прогулка стала напоминать фильм ужасов. Корреспондент «Известий» Максим Сироткин — о каких еще опасностях предупреждают россиян на экзотических курортах.

Мальдивы — райские острова, где все мысли — о спокойном отдыхе. Белоснежный песок, прозрачный океан. За небольшие деньги можно даже поплавать рядом с морскими обитателями.

Так, москвичке Екатерине Александровой удалось проплыть в метре от скатов, рядом оказалась стая акул-нянек. Всего в воде — порядка 20 человек, из них лишь двое — инструкторы, которые должны следить за туристами. Экскурсия подходит к концу, уже плывут обратно к лодке. Девушка напоследок хочет заснять акул, и в этот момент одна из них атакует.

Мальдивы — райские острова, где все мысли — о спокойном отдыхе. Белоснежный песок, прозрачный океан. За небольшие деньги можно даже поплавать рядом с морскими обитателями.

Так, москвичке Екатерине Александровой удалось проплыть в метре от скатов, рядом оказалась стая акул-нянек. Всего в воде — порядка 20 человек, из них лишь двое — инструкторы, которые должны следить за туристами. Экскурсия подходит к концу, уже плывут обратно к лодке. Девушка напоследок хочет заснять акул, и в этот момент одна из них атакует.

«Если мы возьмем самую расширенную, мощную страховку, дополним ее спортивными услугами, экстремальными, все равно начнется ситуация такая. Первое: а был ли маршрут зарегистрирован? Второе: а была ли лодка зарегистрирована? Третье: а были ли у лодки спасатели? И все идет вокруг да около», — отметил юрист по туризму Эдуард Шалоносов.

Местные гиды уверяют: акулы-няньки — не агрессивные, а на людей якобы вообще не нападают. Но там же, на Мальдивах, буквально несколько месяцев назад уже был такой же случай. На кадрах блогер и певица из России на съемках собственного клипа плавает в окружении минимум десятка акул-нянек. Следующий кадр: паника, слезы и экипаж, промывающий окровавленную руку девушки.

«Акулы-няньки, все про них рассказывают, что якобы они не хищники, что у них нет зубов, что они не кусаются, все это вранье. У них есть зубы, они хищные, они питаются другими видами животных, они могут укусить», — объяснил ихтиолог Никита Корнилов.

Причем техника безопасности в таких случаях, как правило, минимальная: спасательный жилет, да и тот по желанию, и предупреждение «не расставлять широко руки». К тому же, как оказалось, возят туристов в места, где акул заранее подкармливают.

«Акулы-няньки питаются там каждый день, они ждут уже. Я думаю, что они уже забыли, как ловить пищу естественным путем. Они туда приходят, валяются и ждут, когда же придут катера и их покормят. Они теряют страх и человека уже не боятся», — отметил президент подводного клуба МГУ, кандидат биологических наук Дмитрий Орлов.

Случай оказался «не страховой», так как снорклинг считается опасным занятием. И платить придется из своего кармана.