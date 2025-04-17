«Улыбки фарфоровые»: Никита Михалков пожалел уехавших из России знаменитостей

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Эксклюзив 324 0

Михалков: многие уехавшие поняли, что потеряли

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова. 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Не нужно путать жизнь и туризм, уверяет режиссер.

Народный артист России Никита Михалков считает, что россияне стали понимать, какое кино им нужно — и уехавшие россияне не исключение. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru перед церемонией открытия 47-го Московского международного кинофестиваля.

Режиссер не согласился с популярным мнением о том, что нынешняя молодежь «смотрит на Запад», когда речь заходит о вопросах культуры. По его словам, рейтинги и отзывы зрителей наглядно показывают — российское кино в цене.

«Сейчас мы стали понимать, что есть кино, которое нужно нам, и молодежи в том числе», — сказал Михалков.

Запад, как выразился Михалков, «объявил нам бойкот», но это не только не ударило по российской культуре, а подарило ей новую точку роста. А покинувшие нашу страну знаменитости поняли, что далеко не всегда на чужбине их встретят с распростертыми объятиями.

«Очень много народу уехавшего вдруг неожиданно из себя самих стали ценить то, что они потеряли. Для этого надо просто поработать там, пожить там и посмотреть, насколько ты там нужен. Все обманывались на эти, так сказать, улыбки фарфоровые. «Hi, how are you? You look so good! Ты думаешь, господи, тебя знают. Через час встретил, — даже не понял, кто перед ним стоит. Это очень обманчивая вещь. Не надо путать туризм с постоянным местом жительства. Это разные вещи, понимаете?» — сказал Михалков.

Кинорежиссер также высказал мнение, что успех россиян Юры Борисова и Марка Эйдельштейна на Западе едва ли повлияет на мировую киноиндустрию

Ранее 5-tv.ru писал, как Михалков отзывается о работе с молодыми артистами. Он отметил, что именно в возглавляемой им академии театрального искусства он и его ученики занимаются «возрождением русской национальной школы».

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.02
-0.57 93.25
-0.09
Близки по духу: с кем из знаменитостей вы одного знака зодиака и что это...

Последние новости

21:52
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор
21:35
Россия запросила консультацию Совбеза ООН по вопросам ударов Украины по РФ
21:20
Бедность на лице: какие признаки выдают ваше финансовое положение
21:02
В Воронеже женщина бросила 3-летнюю дочь в квартире без еды и воды на три дня
20:44
«Улыбки фарфоровые»: Никита Михалков пожалел уехавших из России знаменитостей
20:20
Михалков рассказал, как однажды дал автограф обнаженной поклоннице

Сейчас читают

Михалков рассказал, как однажды дал автограф обнаженной поклоннице
Переживший два покушения и потерявший жену доктор Харлан получил звание Героя РФ
«Было нечего есть»: солистка группы «Моя Мишель» рассказала о трудном пути к славе
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года