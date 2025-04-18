Орбан: Запад потерпел поражение в прокси-войне

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По словам премьер-министра Венгрии, Евросоюз хочет включить в свой состав страну, которая не может себя обеспечить.

Фото, видео: Reuters/Bernadett Szabo; 5-tv.ru

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Запад вступил в прокси-войну и проиграл ее. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии. Он также указал на то, что ЕС хочет включить в свой состав страну, которая не является суверенной. Украина не в состоянии сама себя обеспечить. И в этой связи Евросоюзу придется десятилетиями буквально содержать киевский режим на собственные деньги.

«Запад проиграл эту войну, что стало огромным бременем для всего западного мира. Проиграть войну — это серьезно. То, что это прокси-война, в наши дни уже не подвергается сомнению у мыслящих людей, а если нет, то это уже не мыслящие люди», — заявил премьер-министр Венгрии.

Орбан отметил, что поражение фактически признали и американцы. Именно поэтому риторика Трампа кардинально отличается от той, которой придерживались демократы. И лидер США, по его словам, сейчас буквально «спасает» Америку.

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