Орбан: Запад потерпел поражение в прокси-войне

Запад вступил в прокси-войну и проиграл ее. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии. Он также указал на то, что ЕС хочет включить в свой состав страну, которая не является суверенной. Украина не в состоянии сама себя обеспечить. И в этой связи Евросоюзу придется десятилетиями буквально содержать киевский режим на собственные деньги.

«Запад проиграл эту войну, что стало огромным бременем для всего западного мира. Проиграть войну — это серьезно. То, что это прокси-война, в наши дни уже не подвергается сомнению у мыслящих людей, а если нет, то это уже не мыслящие люди», — заявил премьер-министр Венгрии.

Орбан отметил, что поражение фактически признали и американцы. Именно поэтому риторика Трампа кардинально отличается от той, которой придерживались демократы. И лидер США, по его словам, сейчас буквально «спасает» Америку.