Влияет на жизнь: какие симптомы могут указать на развитие бронхиальной астмы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 20 0

Иммунолог Чернушевич: кашель и одышка могут быть симптомами бронхиальной астмы

Кашель с одышкой может быть признаком бронхиальной астмы

Фото: www.globallookpress.com/Patrick Pleul

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Чтобы избежать пагубных последствий для здоровья, важно вовремя обратиться к врачу.

Приступы кашля и одышки могут быть симптомами бронхиальной астмы. Об этом изданию URA.RU рассказала врач-аллерголог, иммунолог Дарья Чернушевич.

По словам специалиста, одышка, приступы кашля и свистящие хрипы могут указывать на развитие бронхиальной астмы. Чтобы избежать пагубных последствий для здоровья, необходимо как можно раньше обратиться к доктору, если начали замечать подобные признаки.

«Ранняя диагностика и своевременное лечение позволяют предупредить прогрессирование этого заболевания, поэтому при возникновении вышеописанных симптомов следует как можно скорее обратиться на консультацию к врачу-аллергологу», — объяснила аллерголог.

Если заболевание начнет прогрессировать, то это негативно скажется не только при физических нагрузках из-за снижения выносливости, но и при выполнении элементарных дел по дому. К тому же недостаток кислорода в крови влияет на функционирование внутренних органов, например, сердца или головного мозга, предупреждает Чернушевич.

Чтобы всего этого избежать, необходимо отказаться от курения и злоупотребления стерилизующими средствами в быту, своевременно лечить респираторные инфекции, регулярно вакцинироваться и контролировать протекание аллергических заболеваний. Страдающим от атопии эксперт советует проходить аллерген-специфическую иммунотерапию для снижения рисков развития астмы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что разработка ученых из РФ поможет распознать пищевой аллерген.

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