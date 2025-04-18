Минюст признал иноагентом блогера Александра Шпака*

В список также попал экономист Вячеслав Ширяев.

Минюст РФ признал иноагентами блогера Александра Шпака и экс-ведущую «Эха Москвы» Ирину Баблоян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список также попали экономист Вячеслав Ширяев и блогер Мария Чистякова, выступающая также под псевдонимом «Мари Говори».

Среди перечисленных причин включения в реестр — распространение «материалов иноагентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решениях российских властей, а также выступали против проведения спецоперации».

Шпак в России заочно осужден на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александра «Балу» Балунова* из группы «Король и Шут» внесли в реестр иноагентов.

* — признаны в РФ иноагентами.