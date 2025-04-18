Минюст признал иноагентом блогера Александра Шпака*
Минюст РФ признал иноагентами блогера Шпака и журналистку Баблоян
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В список также попал экономист Вячеслав Ширяев.
Минюст РФ признал иноагентами блогера Александра Шпака и экс-ведущую «Эха Москвы» Ирину Баблоян. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В список также попали экономист Вячеслав Ширяев и блогер Мария Чистякова, выступающая также под псевдонимом «Мари Говори».
Среди перечисленных причин включения в реестр — распространение «материалов иноагентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решениях российских властей, а также выступали против проведения спецоперации».
Шпак в России заочно осужден на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александра «Балу» Балунова* из группы «Король и Шут» внесли в реестр иноагентов.
* — признаны в РФ иноагентами.
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