Минюст признал иноагентом блогера Александра Шпака*

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова Срочная новость 80 0

Минюст РФ признал иноагентами блогера Шпака и журналистку Баблоян

Минюст признал иноагентом блогера Александра Шпака*

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В список также попал экономист Вячеслав Ширяев.

Минюст РФ признал иноагентами блогера Александра Шпака и экс-ведущую «Эха Москвы» Ирину Баблоян. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список также попали экономист Вячеслав Ширяев и блогер Мария Чистякова, выступающая также под псевдонимом «Мари Говори».

Среди перечисленных причин включения в реестр — распространение «материалов иноагентов и признанных нежелательными организаций, фейки о решениях российских властей, а также выступали против проведения спецоперации».

Шпак в России заочно осужден на восемь лет за распространение фейков о ВС РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александра «Балу» Балунова* из группы «Король и Шут» внесли в реестр иноагентов.

* — признаны в РФ иноагентами.

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