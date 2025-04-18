«Сатанинские силы»: епископу Маркелу снова не дали вылететь за Благодатным огнем

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 44 0

Епископ Маркел призвал христиан сохранять спокойствие в святые дни

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Священнослужитель призвал христиан сохранять спокойствие в святые дни.

Епископ Молдавской митрополии Маркел глубоко расстроен тем, что ему вновь не дали вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

«В общем, бесчинствуют сатанинские силы, не скрываясь. Даже в такие святые дни, как Страстная пятница. Бог им судья. Я от себя все прощаю», — сказал Маркел.

Он также призвал христиан сохранять спокойствие, в частности — в пасхальные дни.

«И все-таки всех призываю сохранить свое спокойствие христианское, особенно в эти святые дни. Особенно в пасхальные дни», — заключил епископ.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Маркел дважды пытался вылететь в Израиль за благодатным огнем. Оба раза епископа задерживали в аэропорту Кишенева и подвергали тщательной проверке, а паспорт возвращали лишь после того, как самолет улетал.

В первый раз пограничная служба заявила, что Маркел пренебрег недавно введенными мерами — не явился в аэропорт за три часа до вылета. Епископ опроверг эти данные. Настоящая причина, по которой священнослужитель не смог покинуть Молдавии — его лояльность к Русской православной церкви.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Молдавия сорвала поездку епископу, защищающему РПЦ.

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