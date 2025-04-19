«Трофейный эффект»: почему мужчин часто тянет к молодым девушкам

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 156 0

Психолог Чернышева: мужчинам нравятся молодые девушки из-за «трофейного» эффекта

«Трофейный эффект»: почему мужчин часто тянет к молодым девушкам

Фото: 5-tv.ru

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Психотерапевт выделил несколько причин такого поведения.

Многие мужчины предпочитают строить отношения с девушками помоложе. Такое желание связано с тем, что представители сильного пола — это традиции и «трофейный» эффект. Об этом изданию Газета.ру рассказала психотерапевт, преподаватель международного института Smart Анна Чернышева.

«Если посмотреть в глубь истории, то можно увидеть, что успешный мужчина всегда должен быть защитником, кормильцем и, конечно, у него должна быть молодая, красивая спутница. Современные исследования даже подтверждают, что наличие молодой партнерши часто ассоциируется с демонстрацией статуса», — объяснила она.

Также, по словам психолога, мужчины хотят видеть рядом с собой молодую девушку, чтобы повысить свою самооценку в глазах других людей, получить уважение общества.

Вторая — необходимость повысить самооценку, получить внешние аплодисменты.

«Ирония в том, что за попыткой быть всегда на пике формы иногда оказывается стремление спрятать неуверенность, которую никакие тренды не скроют», — отметила психотерапевт.

Отношения с молодыми девушками также спасают мужчин от рутины. Только вот, отмечает эксперт, если говорить о создании семьи, разница в возрасте скорее всего приведет совместную жизнь в постоянное недопонимание. Совершенно разные взгляды на жизнь могут привести к ссорам и недопониманию.

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