Фильм «Приключения мамонтенка» выйдет в прокат в Румынии и Вьетнаме

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 32 0

Российский мультфильм покажут за рубежом одновременно с отечественной премьерой.

Мультфильм про мамонтенка выйдет за рубежом

Фото: Art Pictures Distribution

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Анимационный фильм «Приключения мамонтенка. В поисках мамы» выйдет в кинотеатрах Румынии и Вьетнама одновременно с российским прокатом. Премьера картины в России состоится 1 октября 2026 года.

После завершения кинотеатрального проката мультфильм также появится на местном телевидении и стриминговых платформах этих стран.

Зарубежным дистрибьютором и эксклюзивным держателем цифровых и телевизионных прав выступает Art Pictures Distribution, входящая в холдинг Национальная Медиа Группа. Производством картины занимается компания Bazelevs, а прокат в России и странах СНГ представляет «НМГ Кинопрокат».

В центре сюжета — мамонтенок Пушистик, который просыпается среди ледяной пустыни и отправляется на поиски своей мамы. По легенде, она находится в далекой Африке. В путешествии героя сопровождает его друг Тупик — смелый и забавный птенец, мечтающий принять участие в африканском конкурсе талантов.

Героям предстоит пересечь океан на льдине, столкнуться с опасными крокодилами и акулами, а также понять, что настоящая дружба и любовь способны преодолеть любые расстояния.

Генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина отметила, что выход фильма на зарубежные рынки станет первым этапом его международного продвижения.

«Это история с узнаваемой эмоциональной основой, которая способна находить отклик у зрителей далеко за пределами России. Для нас важно, чтобы фильм воспринимался не только как обращение к знакомому образу, но и как самостоятельная картина», — заявила она.

Режиссером мультфильма выступил Александр Войтинский. Голоса персонажам подарили Вадим Галыгин, Пелагея, NILETTO, Яна Чурикова, Александр Ревва и Филипп Киркоров.

Новая история вдохновлена советским мультфильмом «Мама для мамонтенка». Одной из музыкальных тем картины станет знаменитая «Песня мамонтенка».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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