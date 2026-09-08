Гуманоид с кожей из ткани: в Китае запустили в производство роботов, которых путают с людьми

В Китае запустили в производство очень похожих на людей роботов

Китайская технологическая компания Xpeng начала массовое производство человекоподобного робота IRON. Разработчики утверждают, что он станет одним из первых гуманоидных роботов, который самостоятельно сойдет с производственной линии и в будущем сможет выполнять бытовые задачи. Об этом сообщило Live Science.

Робот привлек внимание общественности еще в 2025 году, когда во время презентации ведущие разрезали его корпус, чтобы доказать, что внутри не скрывается человек. После этого демонстрация реалистичных движений IRON стала вирусной в интернете.

Гуманоид выполнен с тканевым покрытием, имеет рост около 173 сантиметров и вес примерно 65 килограммов. Прототип оснащен 82 степенями свободы, включая 22 степени свободы в каждой руке, что позволяет ему выполнять сложные движения.

Скорость передвижения робота достигает около двух метров в секунду.

В Xpeng заявили, что в перспективе IRON сможет помогать людям в повседневной жизни — например, заниматься уборкой или складывать белье.

Представители компании сравнили развитие человекоподобных роботов с распространением смартфонов в середине 2000-х годов и предположили, что подобные устройства в ближайшие годы могут стать массовым явлением.

По словам разработчиков, робот способен самостоятельно получать задачи, планировать действия, ориентироваться в пространстве и избегать препятствий. Кроме того, IRON оснащен функцией самозарядки: при снижении уровня батареи он сможет находить зарядную станцию и подключаться к ней.

Одной из главных особенностей робота стала система искусственного интеллекта. В Xpeng сообщили, что IRON использует ту же «мировую модель», которая применяется в проектах компании в сфере электромобилей и других автономных технологий. Робот работает сразу с несколькими ИИ-системами, включая технологии распознавания изображения, обработки речи и управления движениями.

Разработчики также заявили, что три специальных ИИ-чипа Turing обеспечивают роботу вычислительную мощность в 2250 триллионов операций в секунду. Благодаря этому устройство может запускать сложные модели искусственного интеллекта без постоянного подключения к интернету.

В Xpeng называют IRON «гуманоидным роботом высокого уровня общего назначения» и рассчитывают, что сначала он будет использоваться в демонстрационных залах и технологических кампусах компании. В 2027 году производитель планирует начать поставки роботов внешним клиентам — прежде всего для обслуживания посетителей и проведения экскурсий.

При этом Xpeng не единственная компания, развивающая направление человекоподобных роботов.

Среди конкурентов — американская Figure AI с роботом Figure 03 и китайский производитель AGIBOT, который также заявил о выходе на крупные объемы производства.

Между тем робот Optimus компании Tesla пока остается на стадии разработки и заводской сборки.

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