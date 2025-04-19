В ОАЭ полиция выгнала с пляжа российских туристов за отдых в купальниках

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 82 0

Их оштрафовали.

В ОАЭ полиция выгнала с пляжа российских туристов за отдых в купальниках

Фото: www.globallookpress.com/Lex Zea

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Туристов из России выгнали с пляжа в Шардже за нарушение запрета на купальники. Об этом рассказала одна из отдыхающих порталу TourDom.ru.

Собеседница издания рассказала, что узнала об этом случае утром 18 апреля. По словам россиянки, туристов оштрафовали.

«Утром мы должны были туда поехать загорать и купаться, но увы. Оказалось, что вчера полиция выгнала с пляжа туристов за то, что они были в купальниках. Можно купаться якобы только в закрытой одежде», — говорит отдыхающая.

Известно, что данный пляж располагается в Кальбе. Туда сейчас приезжают отдыхать, в том числе, туристы из эмирата Фуджейра, так как их местный пляж был закрыт из-за недавнего загрязнения нефтью.

По этой причине не все отдыхающие могли быть в курсе, что в Шардже с 2001 года действуют строгие ограничения из-за введенных «Правил пристойного поведения», которые касаются также внешнего вида туристов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в столице Перу провели акцию «Сад памяти». В Лиме почтили память жертв Великой Отечественной войны и открыли фотовыставку, посвященную Великой Победе.

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