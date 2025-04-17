В столице Перу провели акцию «Сад памяти»
В Лиме почтили память жертв Великой Отечественной войны и открыли фотовыставку, посвященную Великой Победе.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Память жертв Великой Отечественной войны почтили в столице Перу. Акция «Сад Памяти» прошла на территории Национального инженерного университета в Лиме. Для студентов открыли выставку легендарного советского фотокорреспондента военных лет Евгения Халдея. Дополнили экспозицию современные снимки российского фотографа-документалиста Сергея Венявского.
Кроме того, наши дипломаты и власти перуанской стороны установили памятную табличку, посвященную героям Великой Отечественной.
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