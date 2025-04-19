Собянин: около миллиона дорожных объектов в Москве подготовят к лету

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 16 0

Все работы проводятся в выходные дни и в непиковые часы, чтобы не мешать движению в городе.

Собянин: около миллиона дорожных объектов в Москве подготовят к лету

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Около миллиона дорожных объектов подготовят к лету в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

«Чистые дорожные элементы и светофоры — это не только красиво, но и безопасно для водителей и пешеходов. Грязь, пыль и противогололедные материалы, накопившиеся за зимний период, существенно ухудшают видимость и функциональность дорожных объектов», — отметил мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утверждены проекты планировки территорий вблизи реки Яузы, расположенных в районах Ростокино и Алексеевский. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Так, более функциональным и комфортным для автомобилистов, пешеходов и велосипедистов станет пространство под 2-м Ростокинским мостом на проспекте Мира. Сейчас здесь располагается двухполосная проезжая часть, а основной пешеходный поток проходит по узкому тротуару со стороны Яузы.

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