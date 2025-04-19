Теперь враги? Как Костюшкин извинился перед Самбурской после того, как сбил ее на мопеде

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 40 0

Самбурская отвергла извинения сбившего ее на мопеде Костюшкина

Настасья Самбурская обратилась к сбившему ее на переходе Стасу Костюшкину

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актриса эмоционально прокомментировала ситуацию.

Актриса Настасья Самбурская заявила, что в центре Москвы ее сбил на мопеде певец Стас Костюшкин. Артист попробовал помириться, но ничего не вышло. Об этой истории Самбурская рассказала в личном блоге.

Певец преподнес актрисе букет в знак извинения, но она его не приняла.

«Несколько дней назад у меня произошло событие, я вам о нем рассказывала, меня на пешеходном переходе сбил мопед. И водителем этого мопеда вот так волею судьбы оказалось был Стас Костюшкин. И он решил прислать мне вот этот вот извинительный букет. Что я хочу сказать? Я твои извинения не принимаю», — пояснила Самбурская.

ДТП произошло 15 апреля на третьей улице Ямского поля в столице, когда Настасья вместе с подругой переходили улицу по «зебре». Сначала перед Самбурской резко затормозила машина, а из-за него на пешеходный переход выскочил мопед. Актриса не заметила его, и в результате она упала прямо на капот авто. С места ДТП она ушла самостоятельно и отказалась разговаривать с Костюшкиным.

Самбурская также показала огромную ссадину на руке после инцидента.

Но есть в этой истории один нюанс: уже после ДТП актриса появилась на Московском международном кинофестивале в платье с открытым рукавами, и на ее руках не было ни одной царапины.

Многие интернет-пользователи стали подозревать, что авария — это фикция. Возможно, таким образом артисты хотят подогреть интерес публики к себе.

Однако пиар-менеджеры обоих артистов в беседе с URA.RU опровергли информацию о каком-либо сотрудничестве. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров похвастался куличом за 100 тысяч рублей. Цена праздничного угощения от Дениса Симачева вызывала бурные обсуждения еще когда оно стоило 25 тысяч, но цена продолжает расти!

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