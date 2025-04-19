Статус дороже здоровья: как перестать фанатично экономить

Многие в погоне за люксовыми товарами забывают о предметах первой необходимости.

Современное общество потребления экономит на товарах первой необходимости. Например, на еде, одежде или даже медикаментах для того, чтобы отложить деньги на первоклассные товары. О том, как уберечь себя от этой тенденции, Газете.ру рассказала финансовый консультант сервиса «Пакет» Ольга Матвеева.

«Вдумчивое распределение средств поможет избежать такого исхода. Это подразумевает рациональный подход к тратам. Вместо того, чтобы покупать не самую здоровую еду быстрого приготовления, стоит искать компромисс между ценой и полезностью. Например, выбрав качественные продукты по акции, или же воспользовавшись программой лояльности и кэшбэк-сервисами, вы сможете обеспечить себя необходимыми товарами без ущерба для бюджета, а еще вернуть часть потраченных средств и потратить их на новые покупки», - заявила эксперт.

Помимо этого, необходимо стараться по возможности брать продукты на развес. Это намного дешевле — не нужно будет тратиться на упаковку.

«Экономия — это не означает низкое качество. В нынешних реалиях навык планирования бюджета необходим каждому, вне зависимости от заработка. С его помощью можно не только наладить свои бытовые привычки, но и накопить на вещи и цели, не жертвуя качеством и своими потребностями», — подытожила эксперт.

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