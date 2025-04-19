Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 472 0

Паломники передают его друг другу, зажигая свечи.

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Паломники, зажигая свечи, передают его друг другу.

Благодатный огонь сходит в Кувуклии — это гробница в скале, она почитается как место погребения и воскресения Иисуса Христа. Церемония берет свое начало от каменной плиты, на которую когда-то уложили его тело.

Схождение Благодатного огня — это символ веры в христианстве. Данное событие знаменует победу жизни над смертью, истины над ложью, а также надежду на обновление.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой. В своем послании он подчеркнул: зло не исчезло, но человек обрел возможность силой благодати Божией бороться с ним и побеждать через покаяние, молитву и причащение.

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