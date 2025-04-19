В своем послании он напомнил, что Христово Воскресение «уничтожило самых страшных врагов рода человеческого — грех и смерть».
Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына
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Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой.
«Христос Воскресе! Этими жизнеутверждающими и исполненными огромной духовной силы словами сердечно приветствую всех вас и поздравляю с великим и светозарным праздником Святой Пасхи», — заявил патриарх.
В своем послании он подчеркнул: зло не исчезло, но человек обрел возможность силой благодати Божией бороться с ним и побеждать через покаяние, молитву и причащение.
Патриарх Кирилл добавил, что сейчас настали времена, когда люди стремятся к разрушению. В такие дни особенно важно помогать друг-другу.
Ранее 5-tv.ru писал, что патриарх Иерусалимский Феофил III благословил делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП) по принесению Благодатного огня в Россию, а также поблагодарил за это.
Благодатный огонь сходит накануне праздника Воскресения Христова по юлианскому календарю. В 2025 году дата Пасхи — 20 апреля, она совпадет для западной и восточной ветвей христианства.
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