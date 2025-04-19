Путин поручил утвердить перечень ушедших из России компаний

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 28 0

Путин поручил утвердить список сокративших бизнес в России недружественных стран

Путин поручил утвердить перечень ушедших из России компаний

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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В него также включат информацию об условиях прекращения или сокращения деятельности.

Президент Владимир Путин поручил правительству создать список компаний из недружественных стран, которые перестали работать в РФ. Соответствующий документ опубликовано на сайте Кремля.

Поручение дано по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Кабмину необходимо «утвердить и <…> актуализировать перечень лиц недружественных государств, которые после 22 февраля 2022 годапрекратили (сократили) предпринимательскую деятельность на территории РФ».

В список также должна быть включены данные об условиях прекращения или сокращения деятельности, акционерах подобных компаний и их бенефициарных владельцах.

Поручение дано по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Глава государства потребовал представить доклад по этому вопросу до 15 мая, после — ежеквартально.

что Запад стимулировал развитие России. Президент также анонсировал закон о технологической политике, который вступит в силу летоми будет направлен на оказание юрпомощи в кооперации представителей науки и бизнеса.

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Путин поручил утвердить перечень ушедших из России компаний

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