«Страшно, что это могу быть я»: Муцениеце рассказала о своих фобиях

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 53 0

Агата Муцениеце боится, что ее перестанут снимать в кино

«Мне прямо страшно»: Муцениеце рассказала о психологических проблемах

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звезда страдает от синдрома самозванца — и не только.

Актриса Агата Муцениеце опасается стать бездомной и всегда мысленно унижает себя в случае неудачи. В этом она призналась во время интервью с Елизаветой Арановой.

«У меня есть страх стать бомжом. Я не знаю, почему стать бомжом. Я иду, смотрю на бомжей, мне прямо страшно, что это могу быть я», — откровенно заявила знаменитость.

По словам артистки, ее страх вызван синдромом самозванца. Агата полагает, что однажды ее могут перестать приглашать на съемки из-за недостатка таланта. Более того, подтолкнуть к нежелательному исходу, по мнению звезды, ее может и чрезмерная склонность к депрессии.

«Все, что у тебя получилось — это удача. Просто так сложились карты, контракт с дьяволом. Я начинаю себе накручивать <…> И вот с этим надо работать», — отметила актриса.

Так или иначе, Муцениеце подчеркнула, что ей стоило бы обсудить все вышеперечисленные проблемы с психологом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Агаты Муцениеце отказывается с ней общаться.

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«Страшно, что это могу быть я»: Муцениеце рассказала о своих фобиях

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