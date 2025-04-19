«Страшно, что это могу быть я»: Муцениеце рассказала о своих фобиях

Звезда страдает от синдрома самозванца — и не только.

Актриса Агата Муцениеце опасается стать бездомной и всегда мысленно унижает себя в случае неудачи. В этом она призналась во время интервью с Елизаветой Арановой.

«У меня есть страх стать бомжом. Я не знаю, почему стать бомжом. Я иду, смотрю на бомжей, мне прямо страшно, что это могу быть я», — откровенно заявила знаменитость.

По словам артистки, ее страх вызван синдромом самозванца. Агата полагает, что однажды ее могут перестать приглашать на съемки из-за недостатка таланта. Более того, подтолкнуть к нежелательному исходу, по мнению звезды, ее может и чрезмерная склонность к депрессии.

«Все, что у тебя получилось — это удача. Просто так сложились карты, контракт с дьяволом. Я начинаю себе накручивать <…> И вот с этим надо работать», — отметила актриса.

Так или иначе, Муцениеце подчеркнула, что ей стоило бы обсудить все вышеперечисленные проблемы с психологом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сын Агаты Муцениеце отказывается с ней общаться.