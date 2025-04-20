Мать Кайли Дженнер назвала условия для брака дочери с Тимоти Шаламе

Разница в состояниях звезд заставила бизнесвумен вмешаться в эти отношения.

Американская бизнесвумен, глава знаменитого семейства Кардашьян-Дженнер Крис Дженнер назвала свои условия для брака дочери Кайли Дженнер с актером Тимоти Шаламе. Об этом со ссылкой на источник близкий к знаменитостям пишет портал Life& Style.

«Тимоти очень богат… Но его капитал составляет лишь малую часть состояния Кайли. Крис ясно дала понять, что это следует учитывать при заключении брачного контракта. Крис беспокоится, что она (Кайли Дженнер. — Прим. ред.) может сделать что-то безумное, сбежать и выйти за него замуж, до того как они подпишут это соглашение. Вот почему все так спешат его составить», — отметил инсайдер.

Журналисты издания уточняют, что разница в состояниях Шаламе и Дженнер на самом деле огромна. Так по данным СМИ, актер может похвастаться 25 миллионами долларов на своих счетах (свыше двух миллиардов рублей. — Прим. ред.). В то же время представительница семейства Кардашьян-Дженнер может располагать, как минимум, 700 миллионами долларов или даже миллиардом — это свыше 82 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кайли Дженнер заподозрили в беременности.