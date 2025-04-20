«Шок»: дрифт-пилот из Петербурга рассказал о езде со слетевшей шиной

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Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 38 0

Дрифт-пилот Перепелица не заметил слетевшую с его автомобиля шину

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Чалабов

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Гонщик занял третье место в личном зачете.

Гонщик Артем Перепелица, участника чемпионата по дрифту Let’s drift в Петербурге, был крайне удивлен, когда узнал, что во время заезда у его автомобиля слетела шина. Еще больший шок вызвал тот факт, что шина сама вернулась на место. Об этом он сообщил в интервью 5-tv.ru.

«Отреагировать на эту ситуацию я смог только после завершения заезда, так как в момент, когда это произошло, я не видел этого. <…> Только там в конце ребята показали. Организаторы подошли. Это, конечно, шок. Я такого не видел раньше. Да и я думаю, мало, кто видел», — признался он.

Перепелица пояснил, что в конце участка трассы залито бетонное расширение. Однако оно находится не на одном уровне с линией асфальта, что и приводит к нежелательным последствиям в случае ошибки гонщика.

«Когда мы едем именно вот эту конфигурацию трассы, такие ситуации не редкость. Многие люди там ломают диски, разувают шины и так далее, но вот, чтобы шина слетела и обратно залетела, такое бывает нечасто точно», — уточнил спортсмен.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Петербурге шина автомобиля участника чемпионата по дрифту Let’s drift Артема Перепелицы отлетела и вернулась на место.

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