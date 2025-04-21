Семейный чат: Хегсет поделился с родственниками секретным планом операции в Йемене

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Хегсет поделился с семьей секретным планом операции в Йемене

Фото, видео: www.globallookpress.com/Sra Madelyn Keech/Dod; 5-tv.ru

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Он раскрыл расписание полетов истребителей и другие детали.

Секретным планом операции в Йемене глава Пентагона поделился со своей семьей. Как выяснили журналисты New York Times, Пит Хегсет пересылал в чат с женой, братом и личным адвокатом информацию о готовящейся атаке.

Он раскрыл расписание полетов истребителей и другие детали. Те же данные в этот момент американские чиновники обсуждали в другом чате платформы, куда по ошибке добавили журналиста.

Утечка секретной информации произошла еще в марте. И спровоцировала масштабный скандал. Под шквалом критики тогда оказалась вся администрация Белого дома.

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