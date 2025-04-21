«Оло»: ученые утверждают, что открыли новый цвет

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Новому цвету дали название «Оло»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Его еще не видел ни один человек в мире. Но как это возможно?

Ученые утверждают, что нашли цвет, который до сих пор не видел ни один человек в мире. Эксперимент проводили с помощью лазерных импульсов, которые были направлены в глаза участников.

И лазер, по словам ученых, стимулируя отдельные клетки сетчатки, расширил их восприятие цветовой гаммы. Увидеть новый цвет удалось пока только пятерым участникам эксперимента. Они описывают его как сине-зелtный, похожий на бирюзовый, только более насыщенный.

Назвали цвет — Оло. Однако скептики говорят, что новый воспринимаемый цвет всего лишь вопрос интерпретации.

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