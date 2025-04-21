Вместе 20 лет, но все равно спорят: Валерия жалуется на Иосифа Пригожина

Певица и ее муж продюсер вместе уже около 20 лет, но проблемы в отношениях не обошли их стороной.

Певица Валерия пожаловалась на своего мужа продюсера Иосифа Пригожина. Так, звезда рассказала в эфире федерального телеканала о том, что ее муж проводит много времени в телефоне. Особенно сильно это раздражает ее, когда они о чем-то разговаривают.

«Что меня страшно раздражает: мы вместе сидим, разговариваем, а он с телефоном», — посетовала Валерия.

Но супруг певицы не растерялся и на обвинения жены ответил, что в социальных сетях только лайкает ее фотографии.

«Раньше созванивались, разговаривали, дела обсуждали. А сейчас, когда корпоративы какие-то или концерты, все пишут, никто трубки не берет», — также добавил продюсер.

Стоит отметить, что этот стал не был первым ни для кого из супругов. Они встретились в тот момент, когда у них уже были дети от предыдущих союзов. Валерия сама признавалась, что отношения с Иосифом не входили в ее планы, все произошло неожиданно.

«Я не сильно влюбчивая. Нужно время, чтобы я осознала, почувствовала», — сообщила певица в одном из шоу на YouTube-платформе.

Несмотря на это, супруги вместе уже 20 лет и все еще нежно влюблены друг в друга. Пригожин не только любит свою жену, но еще и восхищается ее талантом. Продюсер уверен, что выдающиеся данные певицы сложно затмить, поэтому не продюсирует никого, кроме нее.

«Знаете, что хочу сказать… За всю свою сознательную жизнь я продюсировал огромное количество артистов. И остановился на Валерии. Почему? Помимо того, что она большой артист, требующий много внимания, она задала такую высокую планку с точки зрения качества, подхода к профессии, что я не могу пока встретить такого же уровня человека с такими же ментальностью и подходом», — подчеркнул Иосиф.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Настя Ивлеева не заплатила Иосифу Пригожину за интервью.