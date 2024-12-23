Привет из будущего: Николай Цискаридзе рассказал, что бы изменил в своей жизни

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 27 0

Цискаридзе посоветовал бы себе молодому больше прислушиваться к мнению взрослых

Вернулся бы в прошлое: что Николай Цискаридзе хотел бы изменить в своей жизни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В молодости знаменитый артист балета совершил ошибку, о которой его предупреждала мама.

Если бы была возможность вернуться в прошлое, народный артист России Николай Цискаридзе изменил бы в себе одну важную черту характера. Какую именно, он рассказал в интервью 360.ru.

По словам Цискаридзе, если бы он мог повернуть время вспять, он бы хотел оказаться в самом начале своей карьеры, чтобы убедить себя молодого в необходимости прислушиваться к советам взрослых и опытных людей.

«Так как не было информации, не было гаджетов, мы не знали, что происходит за оркестровой ямой. Мы не понимали. Я был очень наивным ребенком», — признался Цискаридзе.

По его словам, в юности театр представлялся для него волшебным местом, где все не так, как в окружающем мире. Именно из-за этого он не прислушивался к словам матери и других близких, которые предупреждали о тяжести и местами даже жестокости будущей профессии.

«Я просто бы себе пожелал слушать маму, потому что я ей не верил ни в какую. Я не верил никому из взрослых», — подытожил Цискаридзе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Григорий Лепс рассказал о новогоднем подарке молодой возлюбленной.

-10° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
101.61
-0.73 105.25
-1.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:16
На Байконуре на старт установили двухтысячную ракету на базе Р-7
21:58
Шантаж и взятки: как Зеленский противостоит поставкам российского газа
21:42
Привет из будущего: Николай Цискаридзе рассказал, что бы изменил в своей жизни
21:26
Замминистра Пентагона может стать противник военной помощи Украине
21:10
Не упустил момент: Муцениеце познакомила своего нового избранника с семьей
20:57
В результате взрыва на территории бывшего завода в Абакане погибли рабочие

Сейчас читают

Игорь Левитас: Прибалтийские Вымираты и весь ЕС вымирают из-за Украины
«Это секрет!» — Григорий Лепс рассказал о новогоднем подарке молодой возлюбленной
В ком таятся силы зла и тьмы: какая вы нечисть по знаку зодиака
«За это грозит тюрьма»: поклонники SHAMAN из Словакии пробили «железный занавес»

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Новый 2025 год Зеленой Змеи — каким будет и как встречать
🐍 Главные цвета 2025 Года Змеи — в чем встречать Новый год