Симптом смертельной болезни? Врач назвала возможную причину частых ангин

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Врач Лукьянова: пониженный иммунитет может быть признаком онкологии

Симптом смертельной болезни? Врач назвала возможную причину частых ангин

Фото: 5-tv.ru

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У болеющего могут также постоянно появляться синяки и будут кровоточить десна.

При лейкозе — раке крови — человек может страдать от периодически возникающих ангин и прочих инфекционных заболеваний. Об этом в беседе с журналистами портала Газета.ру рассказала врач-онкогематолог Ирина Лукьянова.

Специалист отметила и другие тревожные признаки, на которые стоит обратить особое внимание. По словам онкогематолога, если в организме прогрессирует злокачественная опухоль, то в нем может быть нарушена и работа всей системы кроветворения, в которую входят не только лейкоциты, но и эритроциты с тромбоцитами. Например, если у человека нехватка тромбоцитов (тромбоцитопения. — Прим. ред.), то это приведет к нарушению свертывания крови и в итоге к повышенной кровоточивости из носа, десен, к появлению синяков на теле и темно-красной сыпи на слизистых и коже.

При проблемах с развитием эритроцитов у человека развивается анемия. В этом случае, по словам специалиста, пациент может жаловаться на одышку, слабость и бледность кожных покровов.

Ранее, писал 5-tv.ru, в России создали уникальный препарат от рака. Прямо сейчас несколько центров в России проводят клинические испытания своих препаратов.

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Симптом смертельной болезни? Врач назвала возможную причину частых ангин

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