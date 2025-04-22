Банду пенсионеров будут судить за ограбление квартиры Кардашьян и Уэста

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В деле замешаны 12 стариков.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Corredor99 via www.imago-images.;5-tv.ru

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Банда пенсионеров-грабителей сегодня предстанет перед судом во Франции. Команду стариков обвиняют в вооруженном ограблении и похищении человека. Причем, пострадала от их действий мировая знаменитость — Ким Кардашьян.

Пожилые преступники удерживали ее под дулом пистолета в парижской квартире, куда она приехала на Неделю моды, а после скрылись, прихватив ее драгоценности стоимостью около десяти миллионов евро.

Ограбление назвали крупнейшим во Франции за 20 лет. Большую часть драгоценностей так и не нашли. А сами бандиты признались, что пошли на дело… из-за скучной жизни и маленьких пенсий.

Известно также, что не все 12 преступников смогут присутствовать на суде — за время расследования некоторые из них уже умерли.

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