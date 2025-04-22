Хорошо и плохо: пранкеры Вован и Лексус о применении ИИ в кино

Искусственный интеллект поднимет ценность труда живых людей.

Искусственный интеллект (ИИ) может удешевить многие процессы производства кино. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказали пранкеры Вован и Лексус на церемонии награждения 14-й премии «Аванс» в рамках 47-го ММКФ.

По словам знаменитостей, искусственный интеллект упростит и удешевит многие процессы в производстве фильмов. Он сможет заменить как декорации, спецэффекты, так и живых актеров.

«Я думаю, что в ближайшем будущем его будут применять для удешевления процессов: искусственным интеллектом созданы декорации и актеры даже. Но будет меньше актеров, может быть, это хорошо, может быть, это плохо», — предположил Вован.

Он отметил, что в таком случае гонорары живых людей увеличатся, а их труд будет цениться гораздо выше. К тому же ленты, созданные при помощи ИИ, можно будет сравнивать с одеждой из масс-маркета, а картины с живыми людьми станут более статусными.

Знаменитость подчеркнул, что человек еще не знает все возможности, которые предоставляет данная технология и, возможно, если правильно обучить, то многие вещи, требующие творческого подхода, сможет создавать программа.

Тенденция использовать ИИ в фильмах в Россию пришла с Запада, но уже активно захватила отечественных кинематографистов. Одним из плюсов, по мнению Лексуса, является возможность задействовать образы артистов, которых уже нет в живых.

«Мы можем видеть наших актеров на экране, несмотря на то, что их с нами нет. Конечно, это не повторит их таланта, но, тем не менее, это напомнит нам о них. Все равно это имеет какую-то определенную силу для зрителей», — подчеркнул пранкер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рэпер Саграда выпустил первый в России клип, созданный ИИ.