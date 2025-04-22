Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Срочная новость 33 0

Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели скончался в возрасте 91 года. Его помощник Сергей Шагулашвили сообщил об этом 22 апреля «Известиям».

«Сегодня ночью, в 1:30, своей смертью, просто сердце остановилось», — рассказал он.

Как сообщил Шагулашвили, скульптор ушел из жизни в своей мастерской, которая находилась у него дома.

Зураб Церетели родился в 1934 году в Тбилиси. Он участвовал в проекте по восстановлению храма Христа Спасителя в Москве, разработал дизайн для новой Манежной площади и внутреннего убранства торгового центра «Охотный ряд».

В 1997 году Церетели стал президентом Российской академии художеств. Позже он занял должность директора Московского музея современного искусства.

Творения этого мастера можно увидеть в разных уголках планеты. Например, в Санкт-Петербурге установлен памятник Ивану Шувалову, основателю Академии художеств. В Пскове можно увидеть памятник княгине Ольге. Во французском городе Агда есть скульптура, посвященная Оноре де Бальзаку. В Москве установлен памятник генералу Шарлю де Голлю.

Церетели создал более пяти тысяч произведений в различных жанрах — живописи и скульптуры.

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