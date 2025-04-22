Hyundai возвращается? Компания зарегистрировала новые товарные знаки в России

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 27 0

Компания Нуundаi зарегистрировала новые товарные знаки в России

Компания Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в России

Фото: www.globallookpress.com/ Matthias Balk

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Автопроизводитель подал документы на регистрацию еще в прошлом году.

Южнокорейская компания Hyundai зарегистрировала новые товарные знаки в России. Об этом узнали 5-tv.ru, изучив базу Роспатента.

Согласно данным из документа, Hyundai теперь может производить и продавать в нашей стране автомобили, автобусы, тягачи, грузовики, автоприцепы и тракторы, несмотря на прекращение производства и продаж автомобилей.

В других заявках указаны также двигатели, шины, колеса, амортизаторы, моторы и другие комплектующие для машин.

Компания подала на регистрацию товарных знаков в прошлом году. Роспатент одобрил их в апреле 2025 года с действием вплоть до 2034-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Bentley выпустила модернизированный вариант авто Flying Spur и Continental GT. Объединяет эти транспортные средства железо под капотом.

В обоих случаях старый двигатель W12 был заменен на новый, что позволяет этим автомобилям оставаться мощными даже при потере в лошадиных силах. Новые комплектующие будут стоять в базовой и в комфорт-версиях.

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