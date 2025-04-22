Новый кумир у зумеров: почему Надежда Кадышева стала популярна среди молодежи

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 44 0

Продюсер Дворцов: команда Кадышевой активно работает над ее имиджем

Продюсер Дворцов объяснил рост популярности Кадышевой у молодых зрителей

Фото: © РИА Новости/Станислав Жданов

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Известный продюсер объяснил, как артистка смогла добиться такого признания.

Стремительный рост популярности певицы Надежды Кадышевой у молодых зрителей может быть связан рабой над ее имиджем. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru.

Кроме того, артистка дала «второе дыхание» своей песне, сделав на нее ремикс.

«Надежда, безусловно, молодец. Ее директор, ее команда, работают над ее творчеством, над образом, над имиджем. И таким способом они сейчас завоевывают реально сердца молодежи», — сказал продюсер.

Дворцов отметил, что теперь зрители буквально сметают билеты на концерты певицы, а концертные залы всегда переполнены.

Ранее 5-tv.ru писал, что стилист Влад Лисовец оценил современные тренды красоты. Публичность негативно влияет на многих женщин. По мнению Лисовца, девушки в медийном пространстве до сих пор стараются казаться лучше, чем есть они на самом деле.

Для этого они искусственно увеличивают губы, брови, ресницы. Он уверен, что всему виной давление публичности, из-за которого большинство привыкло демонстрировать лишь образ, картинку, не открывающую глаза на реальное положение вещей.

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