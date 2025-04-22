Новый кумир у зумеров: почему Надежда Кадышева стала популярна среди молодежи

Известный продюсер объяснил, как артистка смогла добиться такого признания.

Стремительный рост популярности певицы Надежды Кадышевой у молодых зрителей может быть связан рабой над ее имиджем. Об этом рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе с aif.ru.

Кроме того, артистка дала «второе дыхание» своей песне, сделав на нее ремикс.

«Надежда, безусловно, молодец. Ее директор, ее команда, работают над ее творчеством, над образом, над имиджем. И таким способом они сейчас завоевывают реально сердца молодежи», — сказал продюсер.

Дворцов отметил, что теперь зрители буквально сметают билеты на концерты певицы, а концертные залы всегда переполнены.

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