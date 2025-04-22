Нашествие капибар: аргентинцы делят город с гигантскими грызунами

Без естественных врагов и с благоприятной средой, они бесконтрольно размножаются.

Тысячи капибар захватили город в Аргентине, и не все местные жители этому рады, пишет The New York Times. Милые животные везде: в прудах и на теннисных кортах.

Сорокакилограммовые грызуны выбегают на дороги и часто становятся причиной аварий. Они уничтожают сады, а иногда даже нападают на домашних животных.

Чтобы остановить рост популяции, аргентинцам приходится стерилизовать животных за свой счет, поскольку естественных врагов капибар поблизости больше нет.