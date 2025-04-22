С заботой о планете: VK запускает акцию ко Дню Земли

С 22 апреля и в течение месяца свыше 30 музеев-заповедников, природоохранных зон России и более 800 блогеров поделятся уникальным контентом под тегом #ЗемляЭтоМы: интересными маршрутами и локациями, фактами о редких животных, растениях и важности их сохранения.

«В течение месяца авторы сообществ ВКонтакте будут публиковать контент о бережном и осознанном отношении к природе. Подобные коллаборации с известными учеными, блогерами и национальными парками страны привлекают внимание широкой аудитории к теме и прививают общественно полезные привычки», — сообщила директор департамента контентных партнерств VK Мария Воробьева.

В национальном парке «Приэльбрусье», Кавказском заповеднике, Домбае и Тебердинском национальном парке для посетителей установлены брендированные инсталляции с QR-кодами. Перейдя с мобильного устройства, гости смогут включить прогулочные аудиогиды, которые озвучили звездные авторы, неравнодушные к природе.

Среди них — актер театра и кино, народный артист России Сергей Безруков; сооснователь проекта о путешествиях #followmeto и основатель студии Ashram, журналист и путешественница, блогер Наталья Османн; основатель и руководитель школы кавказских танцев, хореограф Аскер Энеев; популярный стендап-комик Расул Чабдаров.

«Экологические акции ко Дню Земли становятся все популярнее. Даже на сцене, в кино и на ТВ люди искусства стали чаще поднимать вопросы изменения климата и загрязнения воздуха, проблемы избыточного потребления и недостатка зеленых оазисов в больших городах. В наших силах и интересах сделать эту повестку громче, объяснив ее ценность в ежедневной рутине доступным языком», — сказал актер театра и кино Сергей Безруков.

Космонавт Константин Борисов покажет, как видит нашу планету человек из космоса. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов расскажет о тонкостях современной экологичной архитектуры. Основательница первого zero waste магазина Noplasticitsfantastic Олеся Бесперстова поможет на собственном примере разобраться, как приобретать полезные вещи, которыми вы будете пользоваться всегда. Аэрокосмический инженер и популяризатор космонавтики Денис Прудник отметит роль космических технологий в защите Земли.

МГУ им. М. В. Ломоносова в своем сообществе ВКонтакте поделится данными о дыхании почвы и о том, как это влияет на климатические условия. Казанский федеральный университет опубликует результаты эколого-геологических изысканий на территории Татарстана. В сообществе «Посети Кавказ» от института развития Кавказ. РФ можно узнать о проверенных маршрутах для нового путешествия по регионам Северного Кавказа, в частности — об экотропах нацпарка «Приэльбрусье».

Наконец, VK вместе с брендом ZNWR ко Дню Земли выпускает капсульную коллекцию футболок и платков с уникальным арт-дизайном, «говорящим» о глубинной и тесной связи человека с окружающей средой. По замыслу креативного директора бренда Насты Шастак, выбранный принт символизирует дерево жизни, растущее внутри каждого из нас. 10% от продаж линейки VK Добро направит в природоохранный фонд «Природа и люди». Сам дроп будет представлен в бутиках бренда и онлайн с 22 мая.