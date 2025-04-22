Жителей поселка Барсово эвакуируют после взрыва во Владимирской области

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 34 0

На месте происшествия работают экстренные службы.

Жителей поселка Барсово эвакуируют после взрыва во Владимирской области

Фото: © РИА Новости/Игорь Онучин

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Жителей поселка Барсово эвакуируют в школы соседних поселков после взрыва в Киржачском районе Владимирской области. Информацию сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба региона.

О происшествии рассказал в официальном Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Политик подчеркнул, что на месте ЧП работают экстренные службы. Вся подробная информация уточняется.

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