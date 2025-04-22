Жителей поселка Барсово эвакуируют после взрыва во Владимирской области

Жителей поселка Барсово эвакуируют в школы соседних поселков после взрыва в Киржачском районе Владимирской области. Информацию сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба региона.

О происшествии рассказал в официальном Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Политик подчеркнул, что на месте ЧП работают экстренные службы. Вся подробная информация уточняется.