Россия и Оман подписали соглашение об отмене визового режима

Россия и Оман отменяют визовый режим для граждан обеих стран. Соглашение сегодня подписали главы внешнеполитических ведомств. Это стало результатом переговоров президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама бен Тарек Аль Саида. Менее часа назад состоялась церемония обмена документами.

Кроме того, Россия и Оман будут развивать сотрудничество в сферах торговли, энергетики, сельского хозяйства и высоких технологий. Детали ранее на встрече узким составом обсуждали Владимир Путин и султан Хейсам бен Тарек Аль Саид. Известно, что помимо документа об отмене виз, лидеры государств планируют подписать еще ряд соглашений, которые призваны укрепить отношения между странами. И сегодня же у делегации из Маската уже состоялись переговоры с представителями отечественного бизнеса.

«Возможность развивать наши связи в сфере логистики, в сфере транспорта, в сфере взаимных инвестиций, в сельском хозяйстве. Такие направления прорабатываются нашими коллегами. В том числе и взаимодействие на уровне государственных фондов с обеих сторон. Мы продолжаем поставлять продовольственные товары. Конечно, очень рассчитываем на то, что в области энергетики у нас могут быть сделаны дополнительные шаги. Наши компании проявляют большой интерес к развитию отношений с Оманом. В ходе переговоров сегодня, а я знаю, что утром у вас должны были состояться встречи с представителями нашего бизнеса, в ходе переговоров мы так или иначе затронем все эти вопросы», — заявил президент России.

«Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать. Это энергетика, сельское хозяйство, торговля, и я призвал представителей российского бизнеса открывать свои филиалы, представительства в Омане», — сказал султан Омана.

Владимир Путин пригласил также Хейсама бен Тарек Аль Саида на саммит «Россия — Лига Арабских Государств», который в этом году пройдет в нашей стране.