Налоги и репутация: в Москве прошла конференция для блогеров

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В Москве прошла конференция для блогеров

Фото, видео: 5-tv.ru

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Участники «Блогерконф 2025» обсуждают законодательные и этические рамки профессии.

Почему блогерам важно регистрировать свою деятельность, какие налоги нужно платить и как отчитываться за рекламу. Эти темы сегодня обсуждают на конференции «Блогерконф 2025». Ее участники — это политики, чиновники разного уровня, а также известные блогеры — около семисот человек с общей аудиторией в 60 миллионов.

«Самое главное, чтобы не было каких-то вещей, за которые сообществу стыдно. За отдельных блогеров. Например, мы понимаем, что когда какие-то вещи рассказываются, это должно быть правдой. Когда какие-то услуги и товары продаются, и какие-то продукты, то это тоже должны быть продукты, которые действительно приносят пользу», — заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме РФ Алексей Нечаев.

Депутаты от партии «Новые люди» подготовили для блогеров этический кодекс. В нем прописан целый ряд рекомендаций по работе с аудиторией. В том числе, формирование трендов на важные для страны социальные темы, отказ от манипуляций и обесценивания мнения пользователей.

На обсуждение вынесен также вопрос полного возврата денег за продукт, если он оказался бесполезным.

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