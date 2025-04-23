Налоги и репутация: в Москве прошла конференция для блогеров

Участники «Блогерконф 2025» обсуждают законодательные и этические рамки профессии.

Почему блогерам важно регистрировать свою деятельность, какие налоги нужно платить и как отчитываться за рекламу. Эти темы сегодня обсуждают на конференции «Блогерконф 2025». Ее участники — это политики, чиновники разного уровня, а также известные блогеры — около семисот человек с общей аудиторией в 60 миллионов.

«Самое главное, чтобы не было каких-то вещей, за которые сообществу стыдно. За отдельных блогеров. Например, мы понимаем, что когда какие-то вещи рассказываются, это должно быть правдой. Когда какие-то услуги и товары продаются, и какие-то продукты, то это тоже должны быть продукты, которые действительно приносят пользу», — заявил руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме РФ Алексей Нечаев.

Депутаты от партии «Новые люди» подготовили для блогеров этический кодекс. В нем прописан целый ряд рекомендаций по работе с аудиторией. В том числе, формирование трендов на важные для страны социальные темы, отказ от манипуляций и обесценивания мнения пользователей.

На обсуждение вынесен также вопрос полного возврата денег за продукт, если он оказался бесполезным.