На территории Киржачского района Владимирской области объявлен режим ЧС

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 165 0

В данный момент проводится эвакуация поселков Барсово и Мирный.

На территории Киржачского района Владимирской области объявлен режим ЧС

Фото: Алеев Егор/ТАСС

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На территории Киржачского района Владимирской области объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва. Об этом сообщило МЧС России. В данный момент проводится эвакуация поселков Барсово и Мирный, как заявляют местные власти.

«ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области», — говорится в сообщении.

О происшествии рассказал в официальном Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Политик подчеркнул, что на месте ЧП работают экстренные службы. Вся подробная информация уточняется и будет озвучена позже.

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