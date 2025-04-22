На территории Киржачского района Владимирской области объявлен режим ЧС
В данный момент проводится эвакуация поселков Барсово и Мирный.
Фото: Алеев Егор/ТАСС
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На территории Киржачского района Владимирской области объявлен режим чрезвычайной ситуации после взрыва. Об этом сообщило МЧС России. В данный момент проводится эвакуация поселков Барсово и Мирный, как заявляют местные власти.
«ЧС объявлена на территории Киржачского района Владимирской области», — говорится в сообщении.
О происшествии рассказал в официальном Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Политик подчеркнул, что на месте ЧП работают экстренные службы. Вся подробная информация уточняется и будет озвучена позже.
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