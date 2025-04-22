Минобороны заявило о детонации боеприпасов в воинской части Владимирской области

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Минобороны: во Владимирской области произошла детонация боеприпасов из-за пожара

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

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В результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов. Об этом 22 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

«По предварительной информации пострадавших нет, причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами», — говорится в заявлении ведомства.

Для тушения пожара были задействованы пожарные бригады МЧС и подразделения воинской части.

По распоряжению главы военного ведомства Андрея Белоусова была создана специальная комиссия, которая должна установить все детали произошедшего. По результатам расследования будут приняты меры в отношении ответственных лиц.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил о произошедшем инциденте в официальном Telegram-канале. На месте происшествия работают экстренные службы. Все детали происшествия уточняются, и информация будет предоставлена позже.

По информации от МЧС России, в Киржачском районе Владимирской области был введен режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом. В настоящее время осуществляется эвакуация жителей поселков Барсово и Мирный, о чем сообщают местные власти.

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