«Щелкунчик» не зашел: Подольская рассказала о провале визита в Большой театр

Певица посетила новогоднее представление с детьми.

Певица Наталья Подольская рассказала, что ее визит в Большой театр на новогоднее представление обернулся провалом. Об этом она рассказала эксклюзивно 5-tv.ru на церемонии музыкальной премии BraVo, которая прошла на Исторической сцене Большого театра.

«Нам подарили билеты на знаменитый „Щелкунчик“, вот сюда, в Большой. И это был самый сложный мой поход в театр. Потому что наши дети пока, не знаю, не доросли. Это их тоже первый был поход, и они не были готовы. Им было, конечно, не хватило им терпения, и, наверное, всему свой возраст», — рассказала Подольская.

Несмотря на этот опыт, отношение артистки к театру остается теплым. Она рассказала, что недавно снова посетила балет «Сильфида» — уже в компании мамы и двух сестер, но без детей.

По словам певицы, опера тоже вызывает у нее особое восхищение.

«Плетут кружева с помощью голоса. Настолько это красиво. Вот такая у меня родилась аллегория. Это просто что-то невероятное», — поделилась Подольская.

По словам Натальи, такие моменты рождают желание открывать для себя оперное искусство заново — уже не как зритель, а как соучастник.

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