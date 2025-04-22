«Щелкунчик» не зашел: Подольская рассказала о провале визита в Большой театр

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Эксклюзив 46 0

Подольская: поход в Большой театр с детьми стал настоящим испытанием

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Певица посетила новогоднее представление с детьми.

Певица Наталья Подольская рассказала, что ее визит в Большой театр на новогоднее представление обернулся провалом. Об этом она рассказала эксклюзивно 5-tv.ru на церемонии музыкальной премии BraVo, которая прошла на Исторической сцене Большого театра.

«Нам подарили билеты на знаменитый „Щелкунчик“, вот сюда, в Большой. И это был самый сложный мой поход в театр. Потому что наши дети пока, не знаю, не доросли. Это их тоже первый был поход, и они не были готовы. Им было, конечно, не хватило им терпения, и, наверное, всему свой возраст», — рассказала Подольская.

Несмотря на этот опыт, отношение артистки к театру остается теплым. Она рассказала, что недавно снова посетила балет «Сильфида» — уже в компании мамы и двух сестер, но без детей.

По словам певицы, опера тоже вызывает у нее особое восхищение.

«Плетут кружева с помощью голоса. Настолько это красиво. Вот такая у меня родилась аллегория. Это просто что-то невероятное», — поделилась Подольская.

По словам Натальи, такие моменты рождают желание открывать для себя оперное искусство заново — уже не как зритель, а как соучастник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем Наталья Подольская разозлила мужа на 8 Марта.

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