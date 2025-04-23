Владимир Путин встретился с предстоятелями православных церквей России и Сербии

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Президент отметил особый характер отношений двух стран и наши общие духовные корни.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Вечером 22 апреля Владимир Путин принял в Кремле предстоятелей православных церквей России и Сербии. Президент отметил давние отношения между нашими народами и особую роль, которую в этом играет общая вера.

«Сербская православная церковь вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами, которые традиционно поддерживают самые теплые, самые близкие, самые доверительные союзнические отношения», — отметил российский лидер.

«Я хотел вас благодарить за все, что вы делаете „на уровне ценностей“, потому что ценности — фундамент», — подчеркнул патриарх Сербский Порфирий.

«Сербский народ и сербская церковь никогда не предавали Россию. Некоторые славянские, не будем их упоминать, под воздействием мощных милитаристских западных сил меняли свою ориентацию, на время. Потом каялись, но меняли. Сербы никогда не меняли», — отметил патриарх Кирилл.

Владимир Путин заявил, что знает о непростой ситуации на Балканах. Он также отметил, что будет рад видеть сербского лидера в Москве на торжествах по случаю Дня Победы. Александр Вучич ранее подтвердил, что обязательно приедет.

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